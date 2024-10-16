Этикет квадроберов: как вести себя при первой встрече с представителями новой субкультуры Ольга ВайленкоВ последние годы подростковые субкультуры всё чаще оказываются в центре внимания общественности, и 2024 год ознаменовался появлением особой группы — квадроберов.