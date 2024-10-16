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    Если встретил этих уродов. Пописай на них сверху вниз... Душ обычно отрезвляет...Этикет квадроберо...

Этикет квадроберов: как вести себя при первой встрече с представителями новой субкультуры

Этикет квадроберов: как вести себя при первой встрече с представителями новой субкультуры

Этикет квадроберов: как вести себя при первой встрече с представителями новой субкультуры Ольга ВайленкоВ последние годы подростковые субкультуры всё чаще оказываются в центре внимания общественности, и 2024 год ознаменовался появлением особой группы — квадроберов.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Если встретил этих уродов. Пописай на них сверху вниз... Душ обычно отрезвляет...
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