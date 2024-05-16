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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие ремонтно-эвакуационного подразделения группировки войск «Запад» эвакуируют и восстанавливают военную технику и вооружение в зоне СВО

Военнослужащие ремонтно-эвакуационного подразделения группировки войск «Запад» эвакуируют и восстанавливают военную технику и вооружение в зоне СВО

При эвакуации всегда выставляются посты воздушного наблюдения со средствами РЭБ и противодроновыми ружьями, чтобы обеспечить безопасность экипажам.

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