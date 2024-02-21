В Госдуме одобрили единый ресурс словарей

Комитет Госдумы поддержал инициативу по созданию цифрового ресурса, где соберут данные словарей РФ. В России существует множество словарей, которые позволят гражданам узнавать актуальную информацию о написании того или иного слова, об ударениях в нем, а также о наличии системы антонимов или омонимов.