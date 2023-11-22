В День Югры на ВДНХ пройдет шоу в сопровождении инструментов народов Севера

В День Югры на ВДНХ пройдет масштабное иммерсивное шоу «Магия края: Путешествие по Югре». Послушать национальные музыкальные инструменты народов Севера, посмотреть модный показ и поучаствовать в этно-дискотеке можно завтра.
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