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Царьград

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Школа искусств открылась после капремонта по нацпроекту «Семья»

Школа искусств открылась после капремонта по нацпроекту «Семья»

Капитальный ремонт завершился в здании детской школы искусств. Обновление учреждения стало возможным благодаря реализации национального проекта «Семья», о чем проинформировали в правительстве региона.

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