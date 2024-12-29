Городские службы в Москве переведены на усиленный режим работы

В столице городские службы в преддверии новогодних и рождественских праздников до 8 января включительно переведены на усиленный режим работы, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков .
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