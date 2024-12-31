Военнослужащие группировки «Центр» украсили блиндажи к Новому году и Рождеству

Бойцы группировки войск «Центр» подготовили блиндажи и временные места размещения подразделений к Новому году и Рождеству: установили ёлки и развесили праздничные гирлянды, а также полученные от школьников и студентов со всей страны открытки и поздравительные письма.
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