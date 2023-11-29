Госдума хочет отменить комиссии за ЖКХ. Почему банки против

В Госдуме внезапно вспомнили про законопроект, который был внесён на рассмотрение ещё в 2020 г. В соответствии с ним, в Жилищный кодекс и ряд других законов, регулирующих деятельность банков, платёжных агентов и Почты России, должен быть внесён ряд изменений.