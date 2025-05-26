Компоненты в косметике, которые замедляют процессы старения

Безусловно, всем хочется сохранить молодость и красоту. Но появление морщинок и потеря тургора кожи могут испортить любое настроение… Не спешите отчаиваться! Ведь качественный уход способен не только улучшить состояние эпидермиса, но и противостоять процессу его увядания.
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