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Крупный поставщик лекарств подал в суд на пермских предпринимателей

Крупный поставщик лекарств подал в суд на пермских предпринимателей

Компания хочет взыскать более одного миллиарда рублей за поставленную продукцию.Крупный фармдистрибьютор АО «Центр внедрения «Протек» направил иск в Арбитражный суд Москвы против пермских бизнесменов на сумму более 1,2 млрд рублей.

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