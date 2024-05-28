Крупный поставщик лекарств подал в суд на пермских предпринимателей

Компания хочет взыскать более одного миллиарда рублей за поставленную продукцию.Крупный фармдистрибьютор АО «Центр внедрения «Протек» направил иск в Арбитражный суд Москвы против пермских бизнесменов на сумму более 1,2 млрд рублей.
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