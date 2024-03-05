В Луганске взяли под арест спонсора полка «Азов»

Пресс-служба Следственного комитета России по Луганской Народной Республике сообщила, что в центре Луганска силовики задержали гражданина Украины, который оказывал финансовую поддержку националистическому батальону «Азов» (запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация).
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