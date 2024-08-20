В Омске до сих пор не отремонтировано около 20% водопроводных и канализационных сетей - в десятках многоэтажек больше трех недель нет горячей воды.
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В Омске до сих пор не отремонтировано около 20% водопроводных и канализационных сетей - в десятках многоэтажек больше трех недель нет горячей воды.