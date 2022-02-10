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У Казахстана самые большие призовые за олимпийские медали Пекина

По информации Ivona.ua, самые большие призовые за медали заплатит Казахстан. Так, за золото казахстанские спортсмены получат 250 тысяч долларов, за серебро – 150 тысяч, а за бронзу – 75 тысяч.

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