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Русская весна

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Смерть с небес: спецназ уничтожает пехоту ВСУ у Артёмовска (ВИДЕО 18+)

Смерть с небес: спецназ уничтожает пехоту ВСУ у Артёмовска (ВИДЕО 18+)

Российские спецназовцы точными ударами с воздуха уничтожают пехоту ВСУ в боях у Артёмовска. Опытные операторы БПЛА 58-го батальона спецназа 1-го Донецкого армейского корпуса поражают украинских боевиков в укрытиях.

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