Что никогда нельзя рассказывать о себе, даже самым близким? Вещи, о которых лучше молчать.

Майя Majesty

"Дозируйте информацию. Меньше слов — больше спокойствия." с Да сплетникам все равно когда ты им что-то скажешь или вообще даже ничего не скажешь. Все равно сплетни будут распространять.)) Ту же покупку новой машины не утаишь. Все равно ведь на ней ездить будешь. У меня была подобная ситуация. Купила Porsche Macan новый в 22 году, так мне некоторые знакомые мозги проели, почему не похвалилась и не "обмыла" вместе с ними покупку). Аха, разбежалась, прям.😀