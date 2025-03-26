ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Что никогда нельзя рассказывать о себе, даже самым близким? Вещи, о которых лучше молчать.

Что никогда нельзя рассказывать о себе, даже самым близким? Вещи, о которых лучше молчать.

Сколько в мире людей, которые искренне уверены, что умеют хранить секреты, но на деле не могут удержать язык за зубами.

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Комментарии
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Майя Majesty
&quot;Дозируйте информацию. Меньше слов — больше спокойствия.&quot; с Да сплетникам все равно когда ты им что-то скажешь или вообще даже ничего не скажешь. Все равно сплетни будут распространять.)) Ту же покупку новой машины не утаишь. Все равно ведь на ней ездить будешь. У меня была подобная ситуация. Купила Porsche Macan новый в 22 году, так мне некоторые знакомые мозги проели, почему не похвалилась и не &quot;обмыла&quot; вместе с ними покупку). Аха, разбежалась, прям.😀
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14 час.
ВА
Владимир Акулов
Один  знакомый  бизнесмен как-то  случайно  проговорился  о  своем  плане  продать  что-то  ...Через  некоторое  время  узнал  ,  что  его  опередил...Как  раз  тот  товарищ  ,  с  которым  откровенничал.
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8 час.
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