Сколько в мире людей, которые искренне уверены, что умеют хранить секреты, но на деле не могут удержать язык за зубами.
Что никогда нельзя рассказывать о себе, даже самым близким? Вещи, о которых лучше молчать.
Комментарии
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Майя Majesty
"Дозируйте информацию. Меньше слов — больше спокойствия." с Да сплетникам все равно когда ты им что-то скажешь или вообще даже ничего не скажешь. Все равно сплетни будут распространять.)) Ту же покупку новой машины не утаишь. Все равно ведь на ней ездить будешь. У меня была подобная ситуация. Купила Porsche Macan новый в 22 году, так мне некоторые знакомые мозги проели, почему не похвалилась и не "обмыла" вместе с ними покупку). Аха, разбежалась, прям.😀
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14 час.
ВА
Владимир Акулов
Один знакомый бизнесмен как-то случайно проговорился о своем плане продать что-то ...Через некоторое время узнал , что его опередил...Как раз тот товарищ , с которым откровенничал.
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8 час.
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