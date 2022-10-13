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Кабмин поддержал инициативу о наказании за пропаганду ЛГБТ — Хинштейн

Кабмин поддержал инициативу о наказании за пропаганду ЛГБТ — Хинштейн

Законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБД поддержан правительством России, заявил председатель комитета Государственной Думы по информационной политики, автор инициативы Алесандр Хинштейн 13 октября в своем телеграм-канале.

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