Кабмин поддержал инициативу о наказании за пропаганду ЛГБТ — Хинштейн

Законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБД поддержан правительством России, заявил председатель комитета Государственной Думы по информационной политики, автор инициативы Алесандр Хинштейн 13 октября в своем телеграм-канале.
Законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБД поддержан правительством России, заявил председатель комитета Государственной Думы по информационной политики, автор инициативы Алесандр Хинштейн 13 октября в своем телеграм-канале.
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