Лавров заявил, что США готовят Европу к прямому конфликту с Россией

Соединенные Штаты готовят Европу к вступлению в прямой конфликт с Россией. С таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на международном симпозиуме "Создавая будущее", сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии