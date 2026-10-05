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Новости Брянска

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Последний в году сокращённый рабочий день ждёт брянцев в ноябре

Последний в году сокращённый рабочий день ждёт брянцев в ноябре

Сокращённый рабочий день 3 ноября затронет всех сотрудников, независимо от места работы. Если смена не может быть сокращена, работодатель обязан компенсировать этот час.

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