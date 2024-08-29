Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки похищения мирных жителей Курской области. Об этом журналистам РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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