Европейская мафия бессмертна и неподсудна, потому что другой власти там нет Бессменный председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен явно воодушевилась тем фактом, что правдоруб Илон Маск только что в очередной раз опустивший канцлера ФРГ Шольца, коего он обозвал «олухом», никак не комментирует её бурную деятельность.
В Брюсселе воруют всё!
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Аркадий Шацкий
Какой то прибалтийский премьер в Давосе хвастался что в фонд помощи украине собрали достаточно денег на 25 год, только оружия негде купить. Пока оружие найдется, деньги пропадут)
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19 час.
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