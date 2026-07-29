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Царьград

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Прокуратура: Подросток и 21-летний из Новоуральска обманули пенсионеров

Прокуратура: Подросток и 21-летний из Новоуральска обманули пенсионеров

В Новоуральске арестованы 17-летний подросток и 21-летний парень за мошенничество. По версии следствия, в октябре-ноябре 2025 года они похитили у семи пенсионеров более 5,6 млн рублей, выступая курьерами в преступной группе.

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