Прокуратура: Подросток и 21-летний из Новоуральска обманули пенсионеров

В Новоуральске арестованы 17-летний подросток и 21-летний парень за мошенничество. По версии следствия, в октябре-ноябре 2025 года они похитили у семи пенсионеров более 5,6 млн рублей, выступая курьерами в преступной группе.
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