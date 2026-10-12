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Татар-информ

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Эксперт ВТБ Мои Инвестиции рассказал, во что сейчас вложить 100 тысяч рублей

Эксперт ВТБ Мои Инвестиции рассказал, во что сейчас вложить 100 тысяч рублей

Принципиальной разницы в подходе к инвестициям в зависимости от суммы капитала быть не должно. Инвестиции – по определению долгосрочный механизм взращивания капитала или получения пассивного дохода.

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