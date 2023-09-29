Культуромания
ГлавнаяБлогО портале
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культуромания

277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • svetlana leichner
    Не плохо себя пропиарил.Поэт Ильичев объя...
  • Зоя
    ИМЕННО ОТЕЦ И ДОЛЖЕН БЫЛ СКАЗАТЬ ЕМУ, СЫНОК, ТЕБЕ  ДОРОГА В ОКОПЫ, А НЕ ПОПОЙ ВИЛЯТЬ ПЕРЕД СТАРЫМИ ГОМИКАМИ......Приемный отец Дан...
  • Сергей Oблезов
    Жаль, что этот папик так ни хрена и не понял или понял, но решил поглумиться над страной. Воспитал полупидора к тому ...Приемный отец Дан...

Фотография Андрея Макалкина «Синие голуби» продана за 80 тыс. руб.

Фотография Андрея Макалкина «Синие голуби» продана за 80 тыс. руб.

Четвертый выпуск ярмарки молодого искусства blazar проходил в Музее Москвы с 21 по 24 сентября. По данным организаторов, за 5 дней работы ярмарку посетили более 20 000 человек, продано 875 работ молодых художников на сумму более 46 млн рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх