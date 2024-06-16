Ряд стран отказались подписывать итоговую декларацию конференции по Украине в Швейцарии

16 июня начался второй день международной конференции по некоторым вопросам урегулирования конфликта на Украине в отеле «Бюргеншток» в швейцарском кантоне Нидвальден, но уже к обеду мероприятие было окончено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии