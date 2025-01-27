В поисках «Щастья!»: яркая премьера от Аллы Сигаловой

Двадцатые годы возвращаются спустя столетие на театральной сцене в Москве. На сцене Театра имени Моссовета состоялась премьера очень яркого спектакля «Щастье!» в постановке режиссера и хореографа Аллы Сигаловой.
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