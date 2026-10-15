US President Donald Trump said Washington continues to share intelligence with Ukraine after President Volodymyr Zelenskyy said Kyiv had received no advance warning from its international partners before a new wave of Russian attacks on the capital and battlefield reports of a throttling of Starlink satellite access.
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