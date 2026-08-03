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Умение работать с ИИ оказалось для бизнеса важнее подтверждения навыков управленца

Умение работать с ИИ оказалось для бизнеса важнее подтверждения навыков управленца

По итогам опроса более чем тысячи руководителей американских компаний, работающих в сфере финансовых услуг, проведенного консалтинговой фирмой PricewaterhouseCoopers (PwC), оказалось, что умение новых сотрудников работать с инструментами искусственного интеллекта (ИИ) для бизнеса важнее, чем престижная степень MBA, подтверждающая наличие навыков в управлении и стратегии и предполагающая наличие высшего образования и практического опыта работы.

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