Бывшие здания религиозного назначения будут изымать у собственников

Объекты недвижимости религиозного назначения, а также те, что являлись таковыми в прошлом, не могут быть переданы в частные руки – такой законопроект одобрил Совет Федерации на пленарном заседании 19 июня.
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