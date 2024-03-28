Украина и Польша объявили о решении проблемы пограничного контроля

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что Варшава и Киев смогли принять общий текст соглашения о совместном таможенном и пограничном контроле, который позволит ускорить контрольные процедуры.
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