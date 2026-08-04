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В Дедовичах партизанская Железница вновь собрала ветеранов, матерей и внуков, подарив новые чудеса

В Дедовичах партизанская Железница вновь собрала ветеранов, матерей и внуков, подарив новые чудеса

Благодарность из Ленинграда от создателей документального фильма о легендарном обозе. А ещё - наказ от столыпинских переселенцев-земляков из Сибири: «Берегите свой Партизанский край, не дайте ему исчезнуть, как это произошло у нас, в Красноярском крае, во время объединения трёх районов…» .

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