В Дедовичах партизанская Железница вновь собрала ветеранов, матерей и внуков, подарив новые чудеса

Благодарность из Ленинграда от создателей документального фильма о легендарном обозе. А ещё - наказ от столыпинских переселенцев-земляков из Сибири: «Берегите свой Партизанский край, не дайте ему исчезнуть, как это произошло у нас, в Красноярском крае, во время объединения трёх районов…» .