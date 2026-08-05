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Четыре года заочно и конфискация имущества: чем завершился процесс над Гусейном Гасановым

Четыре года заочно и конфискация имущества: чем завершился процесс над Гусейном Гасановым

4 августа 2026 года Пресненский районный суд Москвы заочно вынес приговор 32-летнему блогеру Гусейну Гасанову.

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