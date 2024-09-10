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Названы округа Москвы — лидеры по поставленным на учет домам в 2024 году

Названы округа Москвы — лидеры по поставленным на учет домам в 2024 году

Восточный АО стал первым в Москве по регистрации новых домов в этом году Наибольшее число многоквартирных домов с начала этого года поставлено на учет в Восточном и Западном округах столицы, а также в Новой Москве Восточный административный округ Москвы возглавил рейтинг столичных локаций по поставленным с начала года на кадастровый учет новым многоквартирным домам.

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