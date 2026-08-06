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Украинская ассоциация футбола поддержала УЕФА в конфликте с главой ФИФА Инфантино

Украинская ассоциация футбола поддержала УЕФА в конфликте с главой ФИФА Инфантино

Украинская ассоциация футбола (УАФ) полностью поддерживает позицию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после провала его коммерческого проекта.

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