Далквист и Калво снялись с «Тур де Ски»

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Об этом сообщает Международная федерация лыжных гонок (FIS). Норвежка Калво шла на 18-м месте в общем зачете многодневки (отставание – 2,46 от лидера), шведка Далквист – на 30-м (отставание – 6,43).