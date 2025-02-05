AMD разочаровала инвесторов слабым прогнозом, акции упали в цене почти на 9 % И...

AMD разочаровала инвесторов слабым прогнозом, акции упали в цене почти на 9 %Инвесторы в ожидании публикации квартального и годовых отчётов AMD вполне предсказуемо ориентировались на успехи конкурирующей Nvidia в сегменте ускорителей вычислений для систем ИИ, поэтому умеренные прогнозы руководства AMD на этот год в данной сфере в сочетании с более скромной выручкой минувшего квартала вызвали разочарование и привели к снижению курса акций компании после закрытия торгов почти на 9 %.