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Киевский атошник: Героизация Бандеры — это успешная спецоперация Лубянки

Киевский атошник: Героизация Бандеры — это успешная спецоперация Лубянки

Украина должна отказаться от героизации одного из главарей ОУН Степана Бандеры, поскольку это идет во вред украинской государственности.

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