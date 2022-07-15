4К, 120 Гц, HDMI 2.1, недорого. Телевизоры Xiaomi TV ES Pro поступили в продажу в Китае

В мае этого года Xiaomi выпустила 86-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV ES Pro, а теперь в продажу в Китае выпустили более доступные версии телевизора с экранами диагональю 55, 65 и 75 дюйма по цене 485, 635 и 1035 долларов соответственно.
Популярные статьи
- Этот сегмент рынка китайцы пока не заняли. На рынке автобусов доминируют российские компании
- Иран хочет выпускать машины на заводе «Москвич»
- «О каком Марсе с европейцами можно говорить?». Дмитрий Рогозин прокомментировал решении ЕКА по проекту ExoMars и заявил о прекращении работы с европейским манипулятором ERA на МКС
Свежие комментарии