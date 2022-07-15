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4К, 120 Гц, HDMI 2.1, недорого. Телевизоры Xiaomi TV ES Pro поступили в продажу в Китае

4К, 120 Гц, HDMI 2.1, недорого. Телевизоры Xiaomi TV ES Pro поступили в продажу в Китае

В мае этого года Xiaomi выпустила 86-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV ES Pro, а теперь в продажу в Китае выпустили более доступные версии телевизора с экранами диагональю 55, 65 и 75 дюйма по цене 485, 635 и 1035 долларов соответственно.

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