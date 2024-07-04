Самый благоприятный месяц для свадьбы

Одним из самых запоминающихся моментов в жизни каждой пары является свадьба. Добрая половина возлюбленных готовится к ней заблаговременно и, что называется, прощупывает почву по всем направлениям, начиная от выбора платья, места, торта и заканчивая датой, а в нашем случае — месяцем проведения торжества.