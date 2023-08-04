Неделю назад мы с женой поехали в двухнедельное путешествие на полуостров к морю… Наверняка, прочитав эти строки вы сразу подумали, что поехали мы на полуостров Крым к Черному морю, но не угадали! Мы с женой отправились на Кольский полуостров к Белому и Баренцеву морям, по пути посещая различные города Карелии и Мурманской области, о чём я публикую видео в своём личном блоге (ссылка).
До нашего Севера мигранты пока ещё массово не добрались и, надеюсь, не доберутся
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Всех на дрейфующую льдину в Северном Ледовитом океане, пусть там создают анклав.
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9 час.
Elena Dmitrieva
😀
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9 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Мигрантов от туда надо убрать с пришлыми всех, а вот трудовые лагеря за нарушение заков России и заставить их там работать на благо России и ее народа будет полезно и не только там, но и необходимых разных инфраструктурных транспортных объектах ж.д, и т.д. Там где не по сачкуют и им пойдет на пользу... Без права на УДО, выполнении нормы выработки и компенсации всех затрат на их содержание, ущерба гражданам и т.д.
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8 час.
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