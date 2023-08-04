До нашего Севера мигранты пока ещё массово не добрались и, надеюсь, не доберутся

АНГЕЛ АНГЕЛ

Мигрантов от туда надо убрать с пришлыми всех, а вот трудовые лагеря за нарушение заков России и заставить их там работать на благо России и ее народа будет полезно и не только там, но и необходимых разных инфраструктурных транспортных объектах ж.д, и т.д. Там где не по сачкуют и им пойдет на пользу... Без права на УДО, выполнении нормы выработки и компенсации всех затрат на их содержание, ущерба гражданам и т.д.