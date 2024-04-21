Издательство МИФ представляет новую серию книг: «Читаем Россию»

Этой весной в МИФе выходят первые книги серии «Читаем Россию»: взрослая современная проза в жанре реализма (или реализма с небольшими фантастическими допущениями) от авторов, которые живут в том регионе, о котором пишут, или хорошо с ним знакомы.
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