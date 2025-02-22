Комментатор Садоков назвал бой Сергеева и Сото «зубодробительным» открытием

Спортивный комментатор Александр Садоков 22 февраля заявил, что грядущий поединок в среднем весе между россиянином Сергеем Сергеевым и кубинцем Хорхе Мануэлем Сото в первом бою нового турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» будет по-настоящему «зубодробительным».