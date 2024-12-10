Президенту Бразилии провели трепанацию черепа

Президент Бразилии успешно перенёс операцию по трепанации черепа для удаления гематомы. Медицинская процедура прошла без осложнений, и в настоящий момент глава государства находится под наблюдением врачей.
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