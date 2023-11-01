«Рейтинг Букмекеров» запустил интеллектуальное шоу «Премия»

1 ноября на канале «Рейтинга Букмекеров» вышел дебютный выпуск интеллектуальной игры «Премия» с участием заслуженного мастера спорта России, олимпийского чемпиона, серебряного и бронзового призера олимпийских игр, чемпиона мира, семикратного чемпиона Европы Давида Белявского и Дмитрия LighTofHeaveN Куприянова — аналитика и комментатора студии RuHub, бывшего киберспортсмена, чемпиона TI1.
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