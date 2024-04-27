Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В США впервые этом году обанкротился банк

В США впервые этом году обанкротился банк

FDIC: в США впервые с начала года обанкротился банк — Republic First Вслед за банком Citizens, рухнувшем в прошлом ноябре, в этом апреле прекратил работу Republic First.

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