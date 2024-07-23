Зеленский заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта 

Таким мнением он поделился на встрече с кардиналом Паролином. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил о необходимости скорейшего урегулирования конфликта мирным путем.
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