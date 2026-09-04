Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Сословие изгоев: как жилось дворянам в первые годы советской власти

Они были правителями, героями и законодателями вкусов на протяжении веков. Но в одночасье, по одному лишь декрету, потеряли всё: титулы, земли, дома, право на существование.

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