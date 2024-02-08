McLaren в поисках стратегических инвесторов

Mumtalakat Holding Company, суверенный фонд благосостояния Королевства Бахрейн, являющийся акционером McLaren, стремится привлечь новых стратегических инвесторов, которые помогли бы профинансировать развитие бизнеса британского производителя автомобилей класса люкс, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)