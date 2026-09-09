Диаспора порешала. Дети-мигранты избили школьника, но разбой сошел им с рук

История Всеволода Рогожина, случившаяся около года назад, получила широкий резонанс и даже была показана по федеральному ТВ.
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