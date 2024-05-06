Рассаданы җиргә утыртырга өлгермәгән кешеләр сөенеп бетә алмыйдыр хәзер😅 Ә утыртканнар. Ничек саклыйсыз? Кырау алып бетермәдеме? 🎥: Милена Новикова.
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Рассаданы җиргә утыртырга өлгермәгән кешеләр сөенеп бетә алмыйдыр хәзер😅 Ә утыртканнар. Ничек саклыйсыз? Кырау алып бетермәдеме? 🎥: Милена Новикова.