Назван самый криминальный район Новосибирска и области в 2024 году

По обобщенным данным, оперативная обстановка в Новосибирске по итогам 9 месяцев 2024 года характеризовалась снижением общего числа зарегистрированных преступлений на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области в ответе на запрос VN.